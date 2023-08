Jurriën Timber maakt op voor hem ongebruikelijke positie veel indruk op Arsenal-fans

Het gaat Jurriën Timber vooralsnog voor de wind bij Arsenal. De 22-jarige verdediger heeft ook woensdagavond in het oefenduel met AS Monaco (1-1) indruk gemaakt.

Timber maakte tegen Monaco zijn thuisdebuut voor Arsenal. Net als in het oefenduel met FC Barcelona startte de van Ajax overgekomen verdediger als linksachter, terwijl hij in Amsterdam vrijwel altijd als rechter centrale verdediger of rechtsback speelde. Als linksback maakte Timber een solide indruk. Na een uur werd hij, net als een hoop andere basisspelers, naar de kant gehaald door Mikel Arteta.

De supporters van Arsenal zijn maar wat blij met de aanwezigheid van Timber, die deze zomer voor veertig miljoen euro overkwam van Arsenal. Eerder kreeg de verdediger al de complimenten van Arteta, die met name te spreken is over de veelzijdigheid van de Oranje-international.