Timber zakt door zijn knie en valt geblesseerd uit bij Premier League-debuut, Arsenal overleeft benauwde slotfase

Jurriën Timber is geblesseerd uitgevallen bij zijn Premier League-debuut voor Arsenal. De van Ajax overgekomen verdediger moest zich in de vijftigste minuut van de wedstrijd tegen Nottingham Forest laten wisselen. Het gaat vermoedelijk om een knieblessure.

Het ging vrijwel direct na rust mis voor Timber. De verdediger zakte, terwijl er niemand in zijn buurt stond, door zijn knie en ging meteen naar de grond. Aan het einde van de eerste helft was Timber in botsing gekomen met Brennan Johnson, waar hij een pijnlijke knie aan had overgehouden.

Timber verscheen na rust desalniettemin op het veld. Lang hield de Oranje-international het echter niet vol. Na een korte blessurebehandeling werd Timber vervangen door Takehiro Tomiyasu.

Timber maakte als basisspeler zijn eerste minuten in de Premier League. Vorige week debuteerde de multifunctionele verdediger in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City (winst na penalty’s) officieel voor Arsenal.

Arsenal won de wedstrijd tegen Nottingham Forest met 2-1. Eddie Nketiah en Bukayo Saka waren voor rust trefzeker namens de Londense club, waarna Taiwo Michael Awoniyi er op aangeven van Anthony Elanga nog een spannende slotfase maakte. Arsenal bleef de gelijkmaker bespaard.