Kenneth Pérez en Marciano Vink zijn het met elkaar eens: 'Hij is loesoe en hot'

Marciano Vink en Kenneth Pérez vinden Koki Saito de Speler van de Week in de Eredivisie. De 22-jarige aanvaller van Sparta Rotterdam was zondag twee keer trefzeker in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3).

Pérez kiest bij Dit was het Weekend in eerste instantie voor Magnus Mattsson van NEC als Speler van de Week. "Ik hoor net dat het een Deen is, dus ik heb sowieso hem gekozen", lacht hij. "Hij was heel bedrijvig en vormt een goed koppel met Koki Ogawa. Als je twee goals maakt bij een club die zo onder druk staat…"

Vink maakt een andere keuze dan zijn tafelgenoot. "Het kan er maar één zijn: Koki Saito", zegt hij. Pérez verandert van gedachten als hij hoort voor wie Vink kiest. "Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens", breekt hij in. "Aan het begin van het seizoen was hij geblesseerd, maar hij is back en heeft twee goals gemaakt", aldus Vink.

"Hij is loesoe", grapt Pérez. "Hij is loesoe", herhaalt Vink lachend de woorden van Pérez. "Hij is hot", voegt hij daaraan toe.