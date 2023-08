Kenneth Perez pakt 'kamikazepiloot' van PSV aan: 'Echt moeilijk om naar te kijken'

Kenneth Perez is niet echt gecharmeerd van André Ramalho. De analist van ESPN vindt dat de verdediger van PSV 'kamikazevoetbal' speelt. Collega-analist Mario Been is na de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal wel goed te spreken over de andere centrumverdediger: Olivier Boscagli.

"Ik vond hem niet slecht spelen", zei Been over Boscagli. "Je zag 'm af en toe schieten van veertig meter en dan denk je: hoe kom je erop om die keuze te maken? Maar ik vond hem verdedigend uitstekend spelen." Perez wees vervolgens naar Ramalho. "Die andere is meer kamikaze. Dat vind ik echt moeilijk om naar te kijken. Je zou denken dat hij heel veel snelheid heeft, maar dat heeft hij ook niet."

"Ik hoop voor PSV dat die speler die geblesseerd is – hoe heet hij ook alweer, met die rasta's – terugkeert (Obispo, red.), of dat er een speler komt. Ik vind Teze nog steeds een kandidaat daarvoor, maar misschien kunnen ze een betere optie vinden", stelt de analist. Zowel Ramalho als Boscagli stond negentig minuten op het veld in de wedstrijd die PSV met 0-1 won.