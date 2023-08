Kenneth Perez wijst twee grote tegenvallers aan na Johan Cruijff Schaal: 'Zij waren vorig jaar zó goed!'

Kenneth Perez is niet onder indruk van wat Mats Wieffer en Santiago Giménez hebben laten zien in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het Feyenoord-duo haalde volgens de analist van ESPN bij lange na niet het niveau van vorig seizoen.

Feyenoord verloor de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV met 0-1. De Eindhovense club was na rust de bovenliggende partij en trok de wedstrijd dankzij een doelpunt van Noa Lang naar zich toe. "Feyenoord had het door de fitheid van bepaalde spelers moeilijk", stelt Perez. "Ik weet het niet hoor, maar Wieffer viel me echt zo tegen. En Giménez ook. Terwijl ze vorig jaar allebei zó goed waren."

Naast Wieffer waren volgens Mario Been ook de andere middenvelders van Feyenoord matig. "Het duurde allemaal veel te lang. Het middenveld is een stuk minder dan vorig jaar. Szymanski en Kökçü waren andere spelers, met scorend vermogen en schoten vanuit de tweede lijn. Dat zie je nu niet. Wieffer en Zerrouki spelen ver terug, dan moet je een tien hebben die heel dicht bij de spits speelt en die was er vandaag niet."

De Rotterdammers hebben na het winnen van de Eredivisie te maken met een heel ander verwachtingspatroon, stelt Perez. "Feyenoord is het niet gewend om als favoriet gezien te worden, dat elke nederlaag een teleurstelling is en dat er nu al vraagtekens bij het middenveld worden geplaatst. Dat soort dingen krijg je nu", aldus Perez.