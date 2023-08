Kieft ziet één Feyenoorder voor wie 2023/24 'het seizoen van de waarheid' wordt

De jaargang 2023/24 wordt voor Santiago Giménez 'het seizoen van de waarheid', vermoedt Wim Kieft. De spits van Feyenoord blonk vorig seizoen uit en heeft tot grote opluchting van de supporters zijn contract verlengd tot medio 2027. Volgens Kieft heeft Giménez nog iets te bewijzen, voordat hij eventueel een toptransfer kan maken.

"Voor Giménez wordt dit het seizoen van de waarheid, omdat hij ondanks zijn schorsing van twee duels gewogen gaat worden in de Champions League", schrijft de oud-spits in zijn column voor De Telegraaf. "Met 22 jaar is Giménez jong, maar hij moet wel stappen maken op internationaal niveau zodat kapitaalkrachtige clubs werkelijk bereid zijn de knip te trekken. En tientallen miljoenen te betalen. Z’n winnende doelpunt voor Mexico in de finale van de Gold Cup pleit voor Giménez, maar hij was geen basisspeler."

Volgens Kieft is op de huidige transfermarkt te zien dat het niet meer voldoende is om simpelweg veel doelpunten te maken in Nederland. "Daar prikken de grote buitenlandse clubs inmiddels doorheen. Anders valt niet te verklaren waarom er niet of nauwelijks interesse is van grote, kapitaalkrachtige clubs voor Eredivisie-topscorer Anastasios Douvikas van FC Utrecht en AZ’er Vangelis Pavlidis." Voor Pavlidis is overigens wel interesse van VfB Stuttgart, dat al drie biedingen afgewezen zag worden; het laatste bod bedroeg naar verluidt dertien miljoen euro.