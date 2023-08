Koert Westerman vreest het ergste na doelpuntviering Lutsharel Geertruida

De analisten van FC Rijnmond vrezen dat Lutsharel Geertruida in de slotfase van de transfermarkt nog vertrekt bij Feyenoord. De verdediger werd de afgelopen maanden in verband gebracht met onder andere RB Leipzig en Bayern München, maar speelt vier dagen voor het einde van de transferwindow nog steeds voor Feyenoord.

Geertruida speelde zondag nog negentig minuten tegen Almere City en nam de 3-0 voor zijn rekening. Na zijn doelpunt zocht hij de supporters op, kuste hij het clublogo en maakte hij wat handgebaren. Sportcommentator Koert Westerman vreest her ergste. "Zijn doelpuntviering had een soort vaarwelgehalte. Zwaaien, hartje, dat soort dingen. Als geïnteresseerde clubs gisteren hebben gekeken, dan willen ze hem honderd procent. Dan gaan ze betalen wat Feyenoord voor hem vraagt."

Harry van der Laan, voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord, heeft een andere interpretatie. "Ik denk dat hij het juist andersom bedoelde. Dat hij liet zien dat zijn hart nog steeds bij Feyenoord ligt en hij zich duizend procent inzet voor de club. Dat de fans niet bang hoeven te zijn dat hij teleurgesteld is en een paar procent minder gaat spelen."

Toch verwacht ook Van der Laan dat de interesse in Geertruida in de komende dagen nog zal toenemen. "Een transfer kan altijd nog komen. Hij speelde een geweldige wedstrijd en ik kan me haast niet voorstellen dat hij blijft. Hij is zó goed. Dit was natuurlijk een ideale wedstrijd om jezelf nog even in de etalage te zetten."