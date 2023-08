Koki Saito blijft een sensatie in de Eredivisie: Japanner bezorgt Sparta fijne zege in Heerenveen én koppositie

Sparta Rotterdam is na drie speelrondes nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. Na de overwinning bij PEC Zwolle en het gelijkspel tegen Feyenoord, was de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk zondagavond met 1-3 te sterk voor sc Heerenveen. Koki Saito was de grote uitblinker bij de nummer zes van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De Japanner sloeg in de tweede helft tweemaal toe en had dus een belangrijk aandeel in de tweede Spartaanse zege én koppositie.

Sc Heerenveen begon vandaag met dezelfde elf namen als in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, die met 0-2 werd gewonnen. Sparta startte met de vorige week tegen Feyenoord tweemaal scorende Charles-Andrea Brym op de bank. In zijn plaats speelde Tobias Lauritsen, die vorige week op in de slotfase in viel.

Artikel gaat verder onder video

In een goed gevuld Abe Lenstra stadion schoot sc Heerenveen uit de startblokken. Het zette Sparta goed onder druk en zocht steeds snel de aanval. Dat leverde al snel een paar goede kansen op. Zo schoot Osame Sahraoui op de paal, waarna de rebound een prooi voor keeper Nick Olij was. Sieb Van Ottele was met een kopbal na een corner ook dichtbij maar Olij wist de bal net over de lat te tikken.

Na een levendig eerste kwartier ging het tempo wat omlaag en kwam de wedstrijd wat meer in balans. Heerenveen was nog steeds het meest dreigend en het meest in balbezit maar wist weinig meer te creëren. Alleen een prachtige actie van Sahraoui op de achterlijn, waar hij twee verdedigers passeerde, leverde nog gevaar op. Zijn poging na de actie ging echter naast. Sparta daarentegen ging veel efficiënter om met zijn kansen. In de 35e minuut ontfutselde Saito de bal van Simon Olsson op het middenveld. Saito ging een één-twee aan met Arno Verschueren, maar Saito’s poging kon nog gekeerd worden door Andries Noppert. De rebound van Lauritsen was de Friese doelman echter te gortig: 0-1.

In het restant van de eerste helft veranderde er niets aan het spelbeeld. Sc Heerenveen zocht naar een opening in de defensie van Sparta maar vond die nauwelijks. Als het dan toch een keer bijna lukte waren de Friezen te slordig om kansen te creëren. Sparta kon daar in de counters ook geen kansen tegenover stellen dus gingen beide teams rusten met een 0-1 tussenstand.

Saito neemt Sparta bij de hand

In de tweede helft was er een heel ander beeld te zien dan bij de start van de eerste helft. Sparta domineerde de wedstrijd en ging op zoek naar de tweede treffer. Die kwam er in de 53e minuut, toen Verschueren van buiten het strafschopgebied op doel schoot. De bal stuiterde een beetje waardoor Noppert de bal niet goed kon verwerken. Via de arm van de doelman ging de bal omhoog en zo kon Saito de bal makkelijk in het lege doel koppen: 0-2. Daarmee was de Rotterdamse dadendrang nog niet over, want in de 62e minuut lijkt Saito de wedstrijd te beslissen met zijn tweede treffer: 0-3. Hij pikte de bal op na een ingooi die hij zelf nam en haalde droog uit vanaf achttien meter in de korte hoek.

In de 72e minuut keerde de hoop bij de Friezen terug toen verdediger Pavel Bochniewicz de bal achter Olij kopte: 1-3. De voorzet van Sahraoui volgde na een korte corner die op niets leek uit te lopen, maar het was de aanvoerder die de haarscherpe voorzet tot doelpunt wist te promoveren. SC Heerenveen probeerde daarna wel om snel de aansluitingstreffer te forceren maar was te slordig in balbezit om dat ook daadwerkelijk te doen. Sparta geloofde het wel en leunde rustig achterover om de aanvallen van SC Heerenveen onschadelijk te maken. Omdat die aanvallen met weinig overtuiging werden ingezet kwam Sparta nauwelijks in de problemen. Daardoor kabbelde de wedstrijd rustig richting het einde, tot Haye op eigen helft Brym keihard en onnodig onderuit schoffelde en daarvoor terecht de rode kaart kreeg. Aan de stand veranderde niks meer waardoor de Rotterdammers zich in ieder geval voor een week de nieuwe koploper van de Eredivisie mogen noemen.