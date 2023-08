Kopzorgen voor Ten Hag: Manchester United kampt nu al met uitpuilende ziekenboeg

Erik ten Hag heeft vrijdagmiddag tijdens een persconferentie een sombere update moeten geven over de vele blessuregevallen in de selectie van zijn Manchester United. Zaterdag kan hij tegen Nottingham Forest sowieso niet beschikken over onder meer topaankopen Rasmus Højlund en Mason Mount.

Nadat United op de tweede speeldag onderuit ging bij Tottenham Hotspur (2-0) kan de Nederlandse trainer zich tegen Forest geen puntverlies veroorloven, zeker gezien de wedstrijden tegen Arsenal en Brighton & Hove Albion die zijn elftal in de weken daarna speelt. De Deen Højlund zou in die laatste twee wedstrijden mogelijk wél in actie kunnen komen, zo onthulde Ten Hag vrijdag: "Morgen is hij er nog niet bij, hij heeft vandaag voor het eerst met de groep meegetraind. Volgende week verwacht ik hem er de hele week bij."

Artikel gaat verder onder video

Dat geldt niet voor Mount, terwijl ook Luke Shaw de komende weken ontbreekt. "Ze zullen een tijdje afwezig zijn, Luke waarschijnlijk langer dan Mason", moest Ten Hag meedelen. Ook Harry Maguire en Tyrell Malacia zijn er voorlopig niet bij, waardoor Ten Hag naast Shaw ook zijn tweede keus op de linksbackpositie moet missen. "Dat is de situatie, dat is normaal in het topvoetbal", berust Ten Hag. "Je zoekt steeds de limiet op en dan loop je tegen blessures aan. Dat is altijd teleurstellend maar je moet er mee zien te dealen en toch een elftal neer zien te zetten."

Greenwood

Een speler die zeker niet in actie zal komen is Mason Greenwood. Na een maandenlang onderzoek bracht de club deze week naar buiten dat de in opspraak geraakte aanvaller geen toekomst op Old Trafford heeft. De speler wordt niet vervolgd door het Britse Openbaar Ministerie voor de vermeende mishandeling van zijn vriendin, maar de club heeft geconcludeerd dat een vertrek 'voor beide partijen' de beste optie is. Ten Hag wilde er niet teveel woorden aan vuil maken: "Kijk, we zijn nog niet waar we willen zijn met ons team, ik heb een hoop werk te doen dus ik focus me op de spelers die beschikbaar zijn."