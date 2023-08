Kritiek op PSV-middenveld: 'Veerman is écht heel goed, maar...'

PSV maakte een aardige indruk tegen FC Utrecht, maar volgens analist Kenneth Perez moet er ook nog een hoop worden verbeterd. Hij stipte een zwak puntje aan op het middenveld bij Joey Veerman en zag ook dat een aantal verdedigers het moeilijk had in de speelwijze zaterdagmiddag tegen de Domstedelingen.

“PSV wil aanvallen. Dat is heel erg leuk, maar als je balverlies lijdt, kan dat ook heel kwetsbaar zijn”, analyseerde Perez bij ESPN over het spel van de Eindhovenaren. “Ik vond dat het middenveld van PSV veel te veel balverlies leed. Ibrahim Sangaré, Joey Veerman. Veerman is écht heel goed, als hij vrij is. Maar als er druk op hem komt, dan raakt ook hij lichtelijk in paniek.”

Perez was kritisch op de international van het Nederlands elftal, die vorig weekend nog de grote uitblinker was tegen Feyenoord. Perez: “Dan raakt hij ook te veel ballen kwijt. Hij heeft nog niet de versnelling zoals Frenkie de Jong dat bijvoorbeeld wel heeft.”

Ook de speelwijze van PSV en Bosz heeft nadelen, zag Perez tegen FC Utrecht. “De spelers van PSV zijn vaak weg naar voren toe. Dat is het lastige. Deze manier van spelen is voor verdedigers de moeilijkste manier, zeker als er onverwacht balverlies is. Wat verdedigers het liefst doen, is zich niet bemoeien met wat er voorin gaat gebeuren, maar anticiperen.”