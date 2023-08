Kruidvat blundert met Ajax-schoolagenda en komt met aparte reactie

Een supporter van Ajax kocht bij Kruidvat een speciale Ajax-agenda voor het schooljaar 2023/24, maar kwam voor een onaangename verrassing te staan. Op de pagina's blijken behalve logo's van Ajax ook logo's van rivaal Feyenoord te zijn verwerkt.

Op sociale media laat de fan zien hoe de agenda eruitziet. Via Facebook heeft Kruidvat gereageerd op de video: "Oeps 🙈 Dit is natuurlijk helemaal geen handige verrassing. In ieder geval kan je de helft van de agenda gebruiken 😉 Groetjes, Anke." Een opvallend antwoord, want er wordt geen reden gegeven voor de fout en ook geen terugbetaling of nieuwe agenda aangeboden.

De nieuwe Ajax-agenda van Kruidvat heeft een mooie verrassing 😂 #Feyenoord pic.twitter.com/lQUWPP1DmY — Willo (@willointheway) August 6, 2023