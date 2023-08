'Kylian Mbappé niet onder de indruk van PSG en neemt besluit over zijn toekomst'

Er gaat de laatste jaren geen zomer voorbij zonder dat Kylian Mbappé in het middelpunt van de belangstelling staat. Ook deze transferwindow is de aanvaller van Paris Saint-Germain onderwerp van gesprek. Mbappé is in Parijs in het bezit van een aflopend contract, maar is niet van plan dat te gaan verlengen. PSG wil het liefst deze zomer al van hem af, maar het besluit van de Fransman staat vast: hij blijft. Ook als dat betekent dat hij dit seizoen niet in actie komt.

Als het aan Real Madrid had gelegen, was Mbappé al een paar jaar actief in Spanje. De Spaanse recordkampioen had een aantal zomers geleden nog een slordige 180 miljoen euro over voor de komst van de Franse aanvaller, die op dat moment in het bezit was van een aflopend contract. PSG was echter niet van plan mee te werken aan een vertrek van Mbappé, die tot verbazing van velen in 2022 zijn handtekening zette onder een nieuw contract.

Hoe anders is de situatie deze zomer? Mbappé verlengde zijn contract vorig jaar tot de zomer van 2024 en had de optie om zijn verbintenis met één jaar te verlengen. Dat ziet hij echter niet zitten. De aanvaller zou PSG dat begin deze zomer hebben verteld, waarop de club besloot hem voorlopig buiten de selectie te laten. Mbappé ging niet mee op trainingskamp naar Japan en bleef achter in Parijs om te trainen met de andere spelers die mogen vertrekken. PSG ziet Mbappé het liefst deze zomer verkassen om nog een transfersom aan hem over te houden.

De Franse ster is echter niet voornemens mee te werken aan het plan van zijn club. Volgens verschillende media, waaronder BBC en RMC Sport, heeft Mbappé in een gesprek met de clubleiding aangegeven dit seizoen in Parijs te blijven. Oók als dat betekent dat hij geen wedstrijden gaat spelen. Mbappé wil zich volgend jaar transfervrij aan een nieuwe club verbinden. In Parijs gaat men er naar verluidt vanuit dat de aanvaller al een mondeling akkoord heeft met Real Madrid over een transfer in de zomer van 2024.

PSG trapt het nieuwe seizoen in de Ligue 1 zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen Lorient. Mbappé lijkt niet op speeltijd te hoeven rekenen. Dat geldt mogelijk ook voor Neymar en Marco Verratti. De Braziliaan en Italiaan ontbraken woensdag op de ingelaste persdag bij PSG van het Franse competitiebestuur. Neymar zou de clubleiding al hebben verteld deze maand nog te willen vertrekken uit Parijs. Hij droomt van een terugkeer naar FC Barcelona, maar een rentree in Catalonië lijkt momenteel niet realistisch.