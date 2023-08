'Leegloop bij AZ gaat verder: Vangelis Pavlidis vertrekt voor 15 miljoen euro'

Vangelis Pavlidis lijkt de volgende sterkhouder te worden van wie AZ deze zomer afscheid neemt. De 24-jarige spits zet volgens Spaanse media zijn carrière voort bij Sevilla. De clubs zouden een akkoord hebben bereikt over een transfersom van vijftien miljoen euro.

Zo lijkt Pavlidis na Tijjani Reijnders (voor negentien miljoen euro naar AC Milan), Milos Kerkez (voor achttien miljoen euro naar AFC Bournemouth), Jesper Karlsson (voor elf miljoen euro naar Bologna) en Sam Beukema (voor negen miljoen euro naar Bologna) de volgende speler van AZ te worden die deze zomer voor veel geld een transfer maakt.

Pavlidis zelf wilde woensdag een vertrek uit Alkmaar niet uitsluiten. "Of ik nog een stap maak, dat heb ik niet zelf in de hand. Het hangt van veel dingen af. Het is niet het juiste moment om ermee bezig te zijn. Ik wens iedereen die vertrekt het beste. Ik blijf zelf mijn best doen tot de laatste dag dat ik hier ben", werd hij geciteerd door De Telegraaf.

AZ nam Pavlidis twee jaar geleden voor zo'n 2,5 miljoen euro over van Willem II. In Alkmaarse was de spits goed voor vijftig doelpunten en 23 assists in 95 officiële wedstrijden.