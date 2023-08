Leo Sauer (17) steelt daags na Johan Cruijff Schaal de show bij Feyenoord

Feyenoord heeft daags na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal met een B-team FC Dordrecht verslagen. De Rotterdammers wonnen de oefenwedstrijd met 0-2 dankzij doelpunten van de zeventienjarige Leo Sauer.

Geen enkele basisspeler van het duel met PSV behoorde tot de wedstrijdselectie voor het oefenduel met FC Dordrecht. Marcos López, Quinten Timber, Thomas van den Belt, Yankuba Minteh en Javairô Dilrosun, die vrijdagavond als invaller in actie waren gekomen, behoorden wel tot de spelersgroep en verschenen om 14.30 uur aan de aftrap.

Sauer opende in de twaalfde minuut de score door de bal in de rechterbovenhoek te schieten. Dordrecht was even later dicht bij de gelijkmaker, maar een inzet van Jari Schuurman eindigde op de lat. Sauer verdubbelde vervolgens in de 36ste minuut de score door een aanval af te ronden.

Na rust werd er niet meer gescoord in Dordrecht. Wel maakte Timon Wellenreuther, die er bij de kans van Schuurman ook al niet goed uitzag, nog een flinke fout. Het kwam de Duitse keeper niet duur te staan.