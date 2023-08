Leonne Stentler vergelijkt Luis Rubiales met gehaat Game of Thrones-personage

Leonne Stentler heeft maandagmiddag weer het vertrek van Luis Rubiales geëist. De analist vergelijkt de voorzitter van de Spaanse bond nu zijn moeder in hongerstaking gaat zelfs met Joffrey Baratheon, een personage uit Game of Thrones.

Rubiales ligt zwaar onder vuur omdat hij na afloop van de finale van het WK Vrouwen Jennifer Hermoso tegen haar zin op de mond kuste. Dat is Ángeles Béjar niet in de koude kleren gaan zitten. De moeder van de voorzitter van de Spaanse bond heeft zich opgesloten in een kerk in Motril, een stadje in het zuiden van Spanje. Daar is ze in hongerstaking naar aanleiding van de 'onmenselijke jacht' op haar zoon.

Het doet Stentler denken aan een relatie tussen Cersei Lannister en Joffrey Baratheon (moeder en zoon) in Game of Thrones. Joffrey is in de hitserie een sadistische koning die te alle tijden wordt beschermd door zijn moeder. Cersei wordt op een gegeven moment - Joffrey is dan al vermoord - gearresteerd en opgesloten in een gebedshuis.

Eerder sprak Stentler al schande over het gerucht dat Jorge Vilda, de bondscoach van de Spaanse vrouwenploeg, een nieuw contract is aangeboden door Rubiales. Een halve dag later meldde ze zich weer op X om haar ongenoegen te laten blijken over het veelbesproken statement van de Spaanse bond.