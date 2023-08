Liverpool levert ongelooflijke prestatie na vroege rode kaart van Virgil van Dijk

Liverpool heeft zondag een spectaculaire overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Newcastle United speelden the Reds vanaf minuut 28 met een man minder door een directe rode kaart voor Virgil van Dijk, maar dankzij twee late doelpunten van invaller Darwin Núñez zegevierde het team van Jürgen Klopp alsnog: 1-2. Door de zege komt Liverpool op zeven punten uit drie duels; Newcastle blijft steken op drie punten uit net zoveel wedstrijden.

Dat Liverpool het veld afstapte met drie punten, mag gerust een wonder genoemd worden. Het elftal van Klopp had het zwaar op St James' Park en kwam al na 28 minuten met tien man te staan. Van Dijk haalde de doorgebroken Alexander Isak neer, waarna een directe rode kaart volgde voor de verdediger van het Nederlands elftal en Liverpool.

Op het moment van het wegsturen van Van Dijk leidde Newcastle bovendien al met 1-0. Anthony Gordon had in de 25ste minuut namelijk de score geopend met een laag schot. Newcastle leek zo een gewonnen wedstrijden te spelen. Het elftal van manager Eddie Howe liet echter na om zijn voordelige marge uit te breiden en kreeg daar in de slotfase uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd.



Núñez profiteerde in de 81ste minuut met een hard schot in de verre hoek van een ongelukkig moment van Sven Botman, die de bal onbedoeld meegaf aan de Uruguayaanse spits, en in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde Núñez Liverpool zelfs de volle buit met een bijna identiek doelpunt. Op dat moment stond Botman overigens al niet meer op het veld: hij was kort na de gelijkmaker geblesseerd uitgevallen.