Livestream: kijk hier gratis naar FC Twente - Fenerbahçe (of via tv, op deze zender)

FC Twente hoopt donderdagavond op een wonder tegen Fenerbahçe. De ploeg van Joseph Oosting moet een 5-1 achterstand wegpoetsen om de groepsfase van de Conference League te bereiken. De returnwedstrijd begint om 19.00 uur en is live te zien op het open net, maar ook via een gratis livestream.

FC Twente – Fenerbahçe op tv

De wedstrijd tussen FC Twente en Fenerbahçe begint om 19.00 uur en is te volgen via SBS9. Van een voorbeschouwing is nauwelijks sprake: de uitzending begint om 18.54 uur.

Vermoedelijke opstelling FC Twente

FC Twente moet het stellen zonder Youri Regeer, die vorige week een rode kaart pakte in Istanbul en daardoor is geschorst. Ook het geblesseerde drietal Joshua Brenet, Mees Hilgers en Gijs Smal ontbreekt. Max Bruns en Ricky van Wolfswinkel maken hun entree in de basis.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjølø; Sadílek, Steijn; Rots, van Wolfswinkel, Vlap; Ugalde.

Livestream Fenerbahçe - FC Twente

De wedstrijd is ook te volgen via een gratis livestream van SBS9, die je hieronder vindt.