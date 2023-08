Livestream: kijk hier gratis naar Fenerbahçe – FC Twente (of via tv, op deze zender)

FC Twente begint donderdagavond aan het tweeluik met Fenerbahçe. De Tukkers moeten nog één ronde zien te overleven om zich voor de groepsfase van de Conference League te plaatsen. De eerste wedstrijd wordt gespeeld in Istanbul om 19.00 uur en is volgen via het open net. Daarnaast is het duel te volgen via een gratis livestream.

Waar wordt Fenerbahçe – FC Twente uitgezonden?

De eerste wedstrijd van Twente tegen Fenerbahçe wordt uitgezonden op Veronica. De uitzending start om 18.29 uur, waardoor er dus sprake is van een half uur lange voorbeschouwing. Door het duel van AZ tegen SK Brann, dat om 21.00 uur begint, is er nauwelijks tijd voor een nabeschouwing.

Opstelling FC Twente: veel twijfelgevallen

Het is puzzelen geblazen voor Twente-trainer Joseph Oosting. Michiel Vlap, Joshua Brenet, Sem Steijn en Youri Regeer waren allemaal twijfelgevallen voor het Europese duel. Van dat viertal hebben alleen Vlap en Steijn een basisplek. Brenet en Regeer zitten niet bij de selectie. Ook Gijs Smal is niet van de partij tegen het Fenerbahçe van onder meer Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic.

Opstelling Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Djiku, Oosterwolde, Kadioglu; Fred, Yuksek, Szymanski; Kent, Batshuayi, Tadic

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Propper, Sadilek; Vlap, Kjolo; Rots, Regger, Steijn; Ugalde

Livestream Fenerbahçe - FC Twente

De wedstrijd is ook te volgen via een gratis livestream van Veronica.