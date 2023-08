Livestream: kijk hier gratis naar Riga - FC Twente (of via tv, op deze zender)

FC Twente hoopt donderdagavond de laatste voorronde van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Joseph Oosting speelt om 19.00 uur opnieuw tegen Riga FC. Na de 2-0 zege in eigen huis van vorige week heeft Twente een goede uitgangspositie. De wedstrijd is te zien op tv via het open net, maar ook via een gratis livestream.

Waar wordt Riga FC - FC Twente uitgezonden?

Het tweede duel tussen Riga FC wordt uitgezonden op de zender SBS9. De uitzending begint om 18.55, dus van een voorbeschouwing is nauwelijks sprake. Een nabeschouwing lijkt er ook niet te komen, want om 20.52 staat de volgende uitzending al gepland.

Opstelling FC Twente

Artikel gaat verder onder video

De opstelling van Twente is op één plek gewijzigd ten opzichte van die van vorige week. Michel Vlap wordt vanwege lichte liesklachten vervangen door Youri Regeer. Sem Steijn is nog niet fit genoeg om te spelen.

Opstelling: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Brenet; Kjølø, Regeer, Sadílek; Rots, Ugalde, Van Wolfswinkel.

Livestream Riga FC - FC Twente

De wedstrijd is ook te volgen via een gratis livestream van SBS9. Die is hieronder te bekijken!