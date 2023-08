Livestream: kijk hier live naar de oefenwedstrijd Ajax - Go Ahead Eagles

Ajax speelt maandag om 14.00 uur een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het vriendschappelijke duel is niet op tv te zien, maar wel live te bekijken via een livestream op het YouTube-kanaal van Ajax. De wedstrijd is ook te volgen via de Ajax App, op Ajax.nl en op TikTok.

De oefenwedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld, wat betekent dat publiek niet welkom is. Waar Ajax en Go Ahead Eagles het tegen elkaar opnemen, is niet bekend. Mogelijk is De Toekomst, het trainingscomplex van de Amsterdammers, de speellocatie.

Artikel gaat verder onder video

YouTube: De opvallendste Eredivisie shirts ‘Ik wil meteen naar de fanshop van Ajax’

Ajax begon het seizoen zaterdag met een 4-1 zege op Heracles Almelo. Go Ahead Eagles kwam zondag in actie en ging met 5-1 onderuit tegen AZ.