Ludogorets-doelman Sergio Padt blikt vooruit: 'In dat opzicht is Ajax gewoon een slechte tegenstander'

Sergio Padt neemt het donderdagavond met PFK Ludogorets op tegen Ajax. De Nederlandse doelman staat al een tijdje onder de lat als eerste doelman van de Bulgaarse club, en verwacht dat hij vanavond opnieuw in de basis zal verschijnen. In gesprek met De Telegraaf blikt de oud-FC Groningen-keeper vooruit op de Europese clash.

Padt en Ludogorets kijken uit naar het treffen met de Amsterdammers. “Voor mij is het speciaal, maar voor de club nog veel specialer. Nadat we FC Astana versloegen, zei de technisch directeur: Ajax komt hier, Ajax komt hier!”, lacht de Nederlander. “Iedereen vindt het prachtig dat een club met de historie van Ajax in Razgrad speelt.”

Artikel gaat verder onder video

Ludogorets eindigde vorig seizoen als kampioen van de Bulgaarse competitie, maar verwacht nog altijd erg veel van Ajax. Padt is stellig, nadat hij de vraag krijgt hoe hij sportief naar de loting kijkt. “In dat opzicht is Ajax gewoon een slechte tegenstander. Van alle ploegen die we konden loten zelfs de slechtst denkbare. Laten we het er maar op houden dat het voor onze spelers een mooie gelegenheid is om zichzelf te verkopen”, vertelt de 33-jarige keeper.

“We zullen tegen Ajax echt boven onszelf moeten uitstijgen”, weet Padt, die het lastig vindt om de ploeg van Maurice Steijn in te schatten. “Omdat Ajax deze zomer een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan, maar vooral omdat er op ons spel geen peil is te trekken. Als we een goede dag hebben, kunnen we iedereen verslaan”, aldus het oude jeugdproduct van de Amsterdammers.