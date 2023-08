Lutsharel Geertruida reageert met korte, maar duidelijke boodschap op afgeketste droomtransfer

Lutsharel Geertruida heeft voor het eerst gereageerd op het afketsen van zijn transfer naar RB Leipzig. De 23-jarige verdediger van Feyenoord laat met een korte boodschap van zich horen. "We kunnen buigen, maar niet breken", schrijft hij op Instagram.

Alles wees er de afgelopen dagen op dat Geertruida zijn carrière zou voortzetten bij Leipzig. De Duitse club waagde afgelopen weekend met een bod van naar verluidt 25 miljoen euro een nieuwe poging voor de multifunctionele verdediger, terwijl Feyenoord alvast inspeelde op het nakende vertrek van de sterkhouder door Bart Nieuwkoop terug te halen.

Waar de transfer van Geertruida naar RB Leipzig slecht een kwestie van tijd leek, slaagden de clubs er niet in overeenstemming te bereiken over een transfersom. Deze woensdag werd duidelijk dat de Duitsers de aandacht hebben verlegd naar Castello Lukeba van Olympique Lyonnais en Geertruida zijn gedroomde transfer aan zijn neus ziet voorbijgaan.

Geertruida was volgens diverse media al persoonlijk rond met Leipzig over een meerjarig contract. De verdediger zou in Oost-Duitsland drie keer meer verdienen dan hij nu bij Feyenoord doet.