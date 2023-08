Manchester City voorlopig zonder bekeurde Pep Guardiola

Manchester City moet het de komende weken zien te redden zonder manager Pep Guardiola. De Spanjaard is in Barcelona met spoed geopereerd aan zijn rug en zal ook daar gaan revalideren. Assistent Juanma Lillo neemt voorlopig zijn taken waar.

Via de officiële kanalen heeft de treble-winnaar van afgelopen seizoen bevestigd dat Guardiola voorlopig niet in Engeland is. De 52-jarige oefenmeester kampte volgens de verklaring die de club doet uitgaan al langere tijd met ernstige pijn aan zijn rug en is hij daar nu met spoed aan geopereerd.

Zolang Guardiola, die ook in het nieuws kwam omdat hij een boete kreeg (zie onder), afwezig is worden zijn taken op de bak en het trainingsveld overgenomen door zijn eerste assistent Juanma Lillo. De Engelse grootmacht verwacht de trainer na de interlandbreak terug te hebben, wat inhoudt dat Lillo in ieder geval tijdens de Premier League-duels met Sheffield United (27 augustus) en Fulham (2 september) de honneurs waar zal nemen.

Aan Lillo de schone taak om de tot nu toe perfecte seizoensstart van de regerend kampioen voort te zetten. In de eerste twee duels met Burnley (uit, 0-3) en Newcastle United (thuis, 1-0), behaalden The Citizens immers zes punten zonder ook maar een tegendoelpunt te incasseren. Wel werd na strafschoppen de finale van de Community Shield verloren van Arsenal. In de penaltyserie tegen Sevilla in wedstrijd om de Super Cup trok City juist wél aan het langste eind.

Pep Guardiola receiving a parking ticket today 🤣 pic.twitter.com/GitQeBaluy — ManCityzens (@ManCityzenscom) August 21, 2023