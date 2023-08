Marcelo zorgt voor afgrijselijke blessure bij tegenstander en gaat huilend van het veld

Een afgrijselijk moment in de Copa Libertadores-wedstrijd tussen Argentinos Juniors en Fluminense (1-1). In de tweede helft ontving Fluminense-linksback Marcelo een rode kaart nadat hij op het scheenbeen van tegenstander Luciano Sánchez stond. Het been van Sánchez klapte dubbel en uiteindelijk bleek zijn knie volledig ontwricht

Marcelo was zichtbaar ontdaan en verliet huilend het veld. Na afloop bood hij zijn excuses aan richting Sánchez, die volgens de eerste berichten zo'n acht tot twaalf maanden zal moeten revalideren. "Dit was een heel zwaar moment op het veld. Ik heb per ongeluk een collega verwond. Ik wil je een zo goed mogelijk herstel wensen, Luciano Sánchez. Alle kracht van de wereld", schrijft de ex-verdediger van Real Madrid op X, het voormalige Twitter.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.