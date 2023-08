Marciano Vink geniet van Feyenoord-middenveld, maar uit zijn zorgen over één aankoop

Marciano Vink vreest dat Ramiz Zerrouki de kop van jut wordt bij Feyenoord. De middenvelder, die onlangs de overstap maakte van FC Twente naar de landskampioen, had in de wedstrijd tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en het eerste competitieduel met Fortuna Sittard nog wel een basisplaats, maar zat in de laatste twee wedstrijden op de bank. Vink zag het middenveld van Feyenoord, zónder Zerrouki, uitblinken tegen Almere City.

Feyenoord-trainer Arne Slot was in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen duidelijk op zoek naar een ideale samenstelling van zijn middenveld. In de topper tegen PSV vormden Mats Wieffer, Calvin Stengs en Zerrouki het middenveld. Een week later in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard schoof Stengs een linie naar voren en kreeg Quinten Timber de kans op tien, maar op bezoek bij Sparta koos Slot weer Wieffer, Timber en Stengs. Met die namen verscheen Feyenoord ook in de thuiswedstrijd tegen Almere City aan de aftrap.

Vink zag dat het ouderwets liep bij de landskampioen. Volgens de analist had dat vooral te maken met de invulling op het middenveld. “Wieffer en Timber speelden eigenlijk allebei als een soort 8. Ze wisselden af om in de ruimte te komen om zich aan te bieden. Waren ze allebei weg, dan zag je heel mooi Trauner inschuiven in het middenveld. De bezetting klopte gewoon”, zei Vink in het programma Dit was het Weekend op ESPN. “Als Timber en Wieffer hoog stonden, dan trok Stengs naar de zijkant. Je ziet gewoon dat ze de onderlinge afstand heel goed bewaken.”

Feyenoord legde tegen Almere City bij vlagen schitterende aanvallen op de mat. Eén van die vlot lopende combinaties leidde tot een goede kans voor Wieffer (zie screenshot hieronder). “Fantastische actie van Wieffer, die hij eigenlijk gewoon met zijn binnenkant voet richting de rechterpaal moet schieten”, aldus Vink. Wieffer was na de voorgaande wedstrijden van Feyenoord het mikpunt van kritiek en hij was zelf ook niet te spreken over zijn optredens. Vink zag de Oranje-international tegen Almere City weer een goede wedstrijd spelen. “Hij was er weer en dat vond ik wel leuk om te zien. Mede ook omdat ze elkaar de ruimte gunden en goed elkaar keken hoe ze stonden.”

Het is misschien nog wat voorbarig om te stellen dat Slot zijn ideale middenveld heeft gevonden, maar met het optreden van zondagmiddag kan hij door. Vink is erg benieuwd naar wat dat betekent voor de rol van Zerrouki. “Alle posities bezet en alle onderlinge verhoudingen klopten doordat die verhoudingen zo goed op elkaar afgestemd waren. Ik vind het best wel zorgelijk voor Zerrouki, maar het liep. Dan is Almere City echt wel een makkelijke prooi en kan je dit soort dingen uitproberen, maar je moet het wel doen. Doordat ze zoveel beweging hadden en iedereen zichzelf inschakelde, zag het er gewoon weer heel dynamisch uit. En dan loop je uit naar 6-1.”