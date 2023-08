Marciano Vink vertelt welke twee spelers hij het meest gaat missen in de Eredivisie

Het vertrek van Edson Álvarez (van Ajax naar West Ham United) en Orkun Kökçü (van Feyenoord naar Benfica) is een groot gemis voor de Eredivisie, vindt Marciano Vink. Hij noemt de twee spelers als hij in het programma Dit was het Weekend wordt gevraagd welke vertrokken Eredivisie-spelers hij het meest zal missen.

"Ajax Media heeft echt een prachtig filmpje gemaakt voor Álvarez", zegt Vink zondagavond. "Er zijn twee spelers die ik het meeste ga missen: Kökçü en Álvarez. In die zin dat Álvarez vorig seizoen een soort lijm was die Ajax nog enigszins overeind hield in de belangrijkere wedstrijden. Of hij nou achterin of op het middenveld moest staan, hij heeft zo'n beetje overal gestaan in het midden van het veld en deed het vaak goed."

"Ik denk dat Álvarez voor Ajax heel belangrijk is geweest en dat Kökçü onmisbaar is voor Feyenoord, na alles wat hij daar heeft gedaan", concludeert Vink. Zaterdag begon Ajax het nieuwe seizoen met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, terwijl Feyenoord zondag punten morste in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0).