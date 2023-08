Marciano Vink wijst twee Ajacieden aan die met Brian Brobbey aan de slag moeten

Marciano Vink raadt Ajax aan om met Brian Brobbey te werken aan zijn afronding van kansen. Ploeggenoot Mohammed Kudus en technisch manager Klaas-Jan Huntelaar zouden zich over Brobbey moeten ontfermen, adviseert de analist van ESPN.

Brobbey miste zaterdagavond tegen Heracles Almelo (4-1 zege) enkele grote kansen, waarvan de grootste na twintig minuten. Vink zag Kudus wel beheerst blijven toen hij een kwartier voor tijd een kans kreeg na een voorzet van Benjamin Tahirovic, de bal aannam en van dichtbij afrondde. "Zou het geen idee zijn dat Kudus met Brobbey aan de slag gaat? Want hoe simpel hij deze bal afmaakt, met de binnenkant van zijn voet, rustig in de hoek, zo wild gaan de kansen van Brobbey voorbij."

Volgens Vink toont Brobbey al langer onrust in de afronding. "Hij heeft dit natuurlijk ook bij Jong Ajax gehad. Dan had hij acht kansen en scoorde hij er twee. Dan stond overal 'Brobbey scoort twee keer' en iedereen vond het fantastisch. Maar dan waren er wel zes momenten waarop hij iets beter of zorgvuldiger kon omgaan met de kansen. Een type als Kudus, maar ook iemand als Huntelaar, zou ook met hem aan de slag kunnen."

Kudus en Huntelaar kunnen Brobbey cruciale dingen bijbrengen, denkt de voormalig verdedigende middenvelder van Ajax. "Op de momenten dat het erom gaat moet je heel goed blijven kijken en de bal soms met de binnenkant schieten, in plaats van wild en hard. Hij werkt hard, hij schiet met z'n lichaam, hij kan ingespeeld worden en legt de bal soms ook goed terug op Taylor. Maar hij moet ze scoren. Daar schort het gewoon nog aan."

Maar is afronding echt te trainen? "Trainingen en wedstrijden zijn een groot verschil. Je kan honderd ballen op de training schieten, en daar krijg je echt wel een bepaalde vastigheid in. Maar als je in een stadion voor 50.000 man kan scoren, en je moet het van je kracht hebben, dan is die ontspanning moeilijk te vinden. Spitsen willen heel graag scoren. Of je dan de rust in je hoofd kan houden, bepaalt of je een topspits bent."

"Hij heeft veel kansen nodig om goals te maken. Ajax creëert veel kansen, dus hij zal z'n goals wel maken. Het is trainbaar, maar ik ben bang dat het moeilijk gaat worden, omdat hij dit al lang heeft", concludeert Vink, waarna tafelgenoot Hugo Borst zijn eigen theorie deelt. "Er wordt veel met data gewerkt, maar is er al eens gefilmd wat er gebeurt op het moment dat hij op een keeper afgaat? Wat doet hij dan met zijn ogen? Ik denk dat een echt goede spits weinig oog voor de bal heeft, dat gaat automatisch, en goed blijft kijken. Ik denk dat met data moeiteloos is vast te stellen dat hij te veel oog heeft voor de bal en te weinig kijkt."