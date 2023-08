Marco van Basten krijgt storm van kritiek over zich heen: 'Populistisch gelul, schaamteloos'

De stevige kritiek van Marco van Basten aan het adres van Ajax is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aan tafel bij Rondo uitte de analist maandagavond zijn zorgen over zijn oude club. Niet alleen noemde hij het spel van Ajax tegen Excelsior (2-2) 'beangstigend slecht', ook gaf hij aan een 'duidelijk aanspreekpunt' te missen bij de Amsterdammers.

Ziggo Sport heeft het fragment op X gedeeld. Waar enkele Ajax-fans zich herkennen in de uitlatingen van Van Basten, klinkt er vooral veel kritiek op de voormalig trainer van de Amsterdammers. "Populistisch gelul. Zoveel onzin wordt er verkondigd aan deze tafel. Schaamteloos", reageert iemand. Een ander vraagt zich of hij naar Jiskefet heeft gekeken. "Even serieus, Marco een grootheid als voetballer, verder gewoon een pannenkoek."

Ook gaan lijstjes rond met spelers die in het Van Basten-tijdperk naar Amsterdam kwamen. Miralem Sulejmani, Darío Cvitanich, Ismail Aissati, Oleguer en Evander Sno zijn voorbeelden van geflopte spelers die naar Ajax werden gehaald toen de nu 58-jarige Van Basten er hoofdtrainer was. "Was dit wel Ajax dan? Misschien gewoon even je mond houden en afwachten hoe het gaat", adviseert iemand Van Basten.

Lijstje van Van Basten.



Sulejmani

Cvitanich

Sno

Wielaert

Schilder

Bodul

Martina

Oleguer

Aisatti



