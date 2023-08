Maurco Icardi scoort op fenomenale wijze voor Galatasaray; Theo Janssen geniet vanuit de studio

Mauro Icardi heeft woensdagavond laten zien dat hij het maken van mooie doelpunten niet is verleerd. De spits scoorde op bezoek bij Molde op bijzonder fraaie wijze namens Galatasaray. Ook de assist van zijn ploeggenoot Yunus Akgün was van grote schoonheid. Theo Janssen kon in de studio van RTL7 ook genieten van de treffer.

De oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax maakte tijdens zijn loopbaan zelf ook vaak mooie doelpunten. Janssen was dan ook onder de indruk van de treffer van Icardi. "Ik maakte ze regelmatig zo", grapte Janssen bij RTL7. "Maar dit is echt heel erg moeilijk, het gaat om timing." Gertjan Verbeek genoot ook van de treffer van Icardi. "Dit is fantastisch gedaan, dit is zo moeilijk. Maar hij is zo beheerst, echt een geweldig doelpunt."