Mauro Icardi betaalt duizelingwekkend bedrag en is eigenaar van duurste auto ter wereld

Galatasaray betaalde deze zomer tien miljoen euro om Mauro Icardi definitief over te nemen van Paris Saint-Germain. De Argentijn kon in Parijs weinig potten breken, maar scoort in Turkije aan de lopende band. Dit seizoen was hij in zeven wedstrijden al goed voor zeven doelpunten. Ook buiten het veld schiet Icardi met scherp. Of beter gezegd: strooit hij met geld. Volgens L’Équipe heeft de aanvaller liefst 26 miljoen euro betaald voor een nieuwe auto.

Daarmee mag hij zich de eigenaar van de duurste auto ter wereld noemen. Het zou gaan om een Rolls-Royce Boat Tail, die hem dus bijna dertig miljoen euro heeft gekost. De vraagprijs was uiteraard niet zomaar zó hoog. De Argentijn heeft een zeldzame auto in bezit. De Rolls-Royce Boat Tail wordt op maat gemaakt en is slechts driemaal geproduceerd. Icardi kocht de auto een paar jaar geleden al, maar heeft ‘m nu ook definitief in bezit.

Het is voor Galatasaray te hopen dat de aanschaf van de Rolls-Royce Boat Tail Icardi een boost geeft om nóg beter te gaan presteren. De Argentijn was in het afgelopen seizoen in 24 competitieduels goed voor 22 doelpunten en had daarmee een groot aandeel in het veroveren van de 23e landstitel, de eerste sinds 2019. Galatasaray verzekerde zich vorige week ten koste van Molde van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Icardi was in zowel de uit- als thuiswedstrijd tegen Molde trefzeker. De Turkse topclub heeft een goede Icardi nodig om een vuist te maken in het miljoenenbal. Tijdens de loting werd Gala gekoppeld aan Bayern München, Manchester United en FC Kopenhagen.