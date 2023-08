Het gaat 'de goede kant op' met de transfer van Josip Sutalo naar Ajax, zo beaamde trainer Maurice Steijn voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Ook hoopt hij nog op de komst van VfB Stuttgart-verdediger Hiroki Ito.

"Het is nog niet rond, maar het gaat de goede kant op. Het ziet ernaar uit dat het rond gaat komen, laat ik het maar zo zeggen", zei Steijn tegen ESPN over Sutalo, die voor circa 25 miljoen euro moet overkomen van Dinamo Zagreb. Hij hoopt de defensie dus ook nog te versterken met Ito.

"We zijn daar nogal mager bezet, centraal achterin. Daar moet nog wel iemand bij. Een multifunctionele speler zou het mooist zijn. Daar zijn we naar op zoek. Ik hoop dat het gaat lukken", zei Steijn.

Kudus

De trainer ging ook in op de situatie van Mohammed Kudus. Ondanks geruchten over een transfer naar Brighton & Hove Albion heeft hij een basisplek tegen Heracles. "We hebben die discussie (over meespelen, red.) niet gehad. Hij heeft gewoon de hele week getraind. Hij is gewoon speler van Ajax. Er is geen transfer. Ik heb dat niet met hem besproken. Ik heb hem gewoon opgesteld en hij moet gewoon zijn werk doen."