Maurice Steijn neemt het op voor Brian Brobbey en is lovend over 'een van zijn beste spelers' bij Ajax

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft donderdagavond na afloop van de eerste ontmoeting met Ludogorets in de play-offs voor de Europa League zijn vertrouwen uitgesproken in Brian Brobbey. De aanvaller is in de eerste weken van het seizoen meermaals het mikpunt van kritiek geweest, maar was in Bulgarije belangrijk met een treffer.

Ajax telde vorig jaar bijna twintig miljoen euro neer om Brobbey definitief terug te halen. Die transfer deed de wenkbrauwen flink fronsen, omdat de aanvaller Ajax een jaar eerder nog transfervrij had verlaten voor RB Leipzig. Hoewel de Amsterdammers flink in de buidel tastten voor de terugkeer van Brobbey, was hij vorig seizoen zeker niet onomstreden. Ook in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen maakte hij geen onbetwiste indruk. Zo miste Brobbey in zowel de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo als de uitwedstrijd tegen Excelsior een aantal opgelegde kansen.

Donderdagavond was het, gelukkig voor Ajax en Brobbey, wél raak. En daar is zijn trainer Steijn erg blij mee. “Hij heeft behoorlijk wat kritiek gekregen. Daar gaat hij goed mee om. We moeten niet vergeten dat hij nog steeds hartstikke jong en zeer talentvol is”, zei de oefenmeester na afloop voor de camera van het clubkanaal. “Het vertrouwen krijgt hij gewoon van mij. Hij is heel vaak bij de kansen betrokken. Hij heeft ook pech gehad. Als je de afgelopen week ziet is hij een paar keer ongelukkig geweest, dus dan is het vooral lekker voor hem dat ‘ie hem maakt.”

Berghuis

Steijn was na de overwinning bij Ludogorets ook erg blij met Steven Berghuis. De aanvallende middenvelder kon door een schorsing niet in actie komen in de eerste twee competitieduels, maar had donderdagavond een basisplaats. “Er was geen enkele twijfel voor mij om hem in te zetten”, aldus Steijn. “Hij is helaas nog een wedstrijd geschorst in de competitie. Steven is één van onze beste spelers en kan op meerdere posities spelen. Maar je ziet dat als hij op 10 speelt, dat hij de ploeg schwung geeft en dat hij vooral de man meer kan creëren. Ik was dus heel blij met zijn optreden.”