Maurice Steijn reageert bij De Telegraaf kort op de gebeurtenissen van afgelopen week

Maurice Steijn heeft tegenover De Telegraaf kort gereageerd op de ophef die is ontstaan na de opmerking van Pierre van Hooijdonk afgelopen zondag tijdens de uitzending van Studio Voetbal. De voormalig Oranje-international beschuldigde Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere deals met bevriende agenten’ gedurende diens periode als hoofdtrainer van NAC Breda.

De uitzending van Studio Voetbal maakte veel los in het voetballandschap. Dat Steijn en Van Hooijdonk al geruime tijd niet samen door één deur kunnen, is een publiek geheim. Maar Van Hooijdonk deed er afgelopen zondag nog een schepje bovenop. Steijn eiste via zijn advocaat een rectificatie van de commissaris van NAC Breda. De deadline daarvoor verliep woensdagmiddag om 12.00 uur. Van Hooijdonk had op dat moment nog niet zich van laten horen, waardoor Steijn en zijn advocaat een kort geding tegen hem aanspanden.

Een paar uur later verscheen op de site van de NOS alsnog een rectificatie namens Van Hooijdonk, die voorlopig niet te zien zal zijn in Studio Voetbal. Donderdagmorgen werd bekend dat het kort geding niet doorgaat. Steijn en zijn advocaat kunnen leven met de rectificatie. “Langs deze week wil ik eenmalig kort reageren op de gebeurtenissen van afgelopen week”, zegt Steijn tegen De Telegraaf. “Ik ben afgelopen zondagavond, tijdens een uitzending van Studio Voetbal, vals beschuldigd door de heer Van Hooijdonk. Met zijn grensoverschrijdende gedrag heeft hij niet alleen mijn beschadigd, maar ook mijn familie.”

Van Hooijdonk leek in eerste instantie niet van plan zijn opmerking te rectificeren en zich daarvoor te verontschuldigen, maar veranderde woensdag dus toch van mening. “De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt, is volkomen terecht”, stelt Steijn. “Ik wil naast mijn familie en vrienden een ieder bedanken voor de steun die ik heb mogen ontvangen, in het bijzonder die van Ajax.”

De focus kan daardoor nu weer op het voetbal. Ajax en Steijn gaan zaterdagmiddag op bezoek bij Excelsior in de tweede speelronde van de Eredivisie. De Amsterdammers openden de competitie afgelopen weekend met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo.