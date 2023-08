Megan Rapinoe legt uit waarom ze lachend terugliep na het missen van cruciale strafschop

Verenigde Staten-sterspeler Megan Rapinoe faalde zondagmiddag opzichtig tijdens de penaltyserie tegen Zweden. De aanvaller van TeamUSA schoot haar strafschop hoog over, en reageerde vervolgens vrij opmerkelijk door glimlachend terug te lopen naar haar ploeggenoten. Na afloop gaf Rapinoe tekst en uitleg over deze bijzondere manier van reageren.

“Het was als een zieke grap. Dit is voor mij dark comedy”, begint Rapinoe, die vandaag afscheid nam van het Amerikaanse nationale team, tegenover FOX. “Dit is de andere kant van het mooie spelletje, en die kan wreed zijn. Het was gewoon niet onze dag”, gaat de 38-jarige aanvaller verder.

Mede dankzij de misser van Rapinoe ligt de VS uit het WK. De ploeg gold als een van de favorieten, omdat het nog nooit buiten het podium viel op een WK voor vrouwen. Na de bizarre penaltyserie tegen Zweden is dat dus wel het geval.

De uitschakeling is voor Rapinoe mogelijk nog pijnlijker dan voor haar medespelers. De aanvaller wist van te voren dat ze na heet WK afzwaait bij het nationale team. “Ik weet dat dit het einde is en dat is triest, maar ik voel me nog altijd dankbaar en blij. Het was een eer om voor dit land te spelen”, sprak ze. In 2015 en 2019 maakte Rapinoe deel uit van de selectie die destijds wereldkampioen werd.