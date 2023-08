Meijer na nieuwe dreun nu al onder druk bij NEC: Cillessen ongelukkig

Het lijkt nu al crisis bij N.E.C. Ondanks een heel aantal zomerversterkingen en met Excelsior en Heracles Almelo een relatief eenvoudig programma staat Rogier Meijer nog met lege handen. In Almelo werd vrijdagavond een 0-1 voorsprong nog compleet uit handen gegeven: 2-1. Jasper Cillessen zag er bij de tweede goal van de thuisclub erg ongelukkig uit. Tel de slechte reeks van het einde vorig seizoen daarbij op en de zorgen zijn nu al groot voor Meijer.

In een moeizame eerste helft kwam N.E.C. mede dankzij de van een schorsing teruggekeerde Dirk Proper nog wel op een voorsprong. Na een ingreep op de bal van Proper kreeg hij de bal bij de Japanse spits Koki Ogawa die direct uithaalde in de korte hoek: 0-1. Emil Hansson was hierna enkele malen gevaarlijk voor Heracles, maar vergat de bal en stuitte een keer op Jasper Cillessen. Ook schotkansen van Anas Ouahim en Jetro Willems en een kopbal van dichtbij van Sven Sonnenberg wilden er niet in voor Heracles.

De tweede helft begon voortvarend voor Heracles dat direct op zoek ging naar de gelijkmaker. Toch was het N.E.C. dat even na rust 0-2 had moeten maken. Nadat Ogawa de bal niet lekker mee kreeg, belandde de bal voor de voeten van Sontje Hansen. Zijn schot van dichtbij ging via een teen van keeper Michael Brouwer over de goal. Met het inbrengen van Brian Limbombe en Antonio Satriano probeerde Heracles een gelijkmaker te forceren. De eerdere misser van Hansen kwam N.E.C. duur te staan, want de wissels van Heracles leken het gewenste effect te hebben. Een kwartier na rust kreeg Navajo Bakboord de bal bij Emil Hansson. Die kapte, draaide en schoot van dichtbij knap raak: 1-1. Een kwartier later werd het zelfs 1-2. Uit een hoekschop werd Anas Ouahim vrij gespeeld. Met een zwabberbal schoot hij de bal voorbij de ongelukkige Jasper Cillessen, die eerder vandaag hoorde dat er voor hem geen plek is in de voorselectie van het Nederlands elftal: 1-2.

N.E.C. probeerde het hierna nog wel, maar geen poging was overtuigend genoeg om keeper Michael Brouwer te verschalken. Daarmee verliest N.E.C. na opnieuw een zwakke wedstrijd en wacht het nog op zijn eerste punten. Promovendus Heracles zal gelukkig met de eerste drie punten en kijkt uit naar de ontmoeting met Excelsior volgende week.