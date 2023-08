Melissa Reddy live op televisie gecorrigeerd om taalgebruik over André Onana

Melissa Reddy is maandagavond live op televisie gecorrigeerd vanwege het taalgebruik dat zij gebruikte om André Onana te omschrijven. De verslaggeefster van Sky Sports zei voorafgaand aan de seizoensouverture van Manchester United tegen Wolverhampton Wandereres dat Onana in het verleden heeft laten zien een doelman te zijn die verdedigers een uitbrander kan geven. Daarbij gebruikte zij het Engelse woord ‘bollocking’.

‘Bollocking’ is afkomstig van het woord ‘bollocks’, hetgeen Engels is voor testikels. ‘Bollocking’ wordt in Engeland gebruikt om aan te geven dat iemand anderen een uitbrander geeft of op hun kop geeft. Reddy probeerde toen zij langs het veld op Old Trafford over Onana sprak duidelijk te maken dat de zomeraanwinst van United er niet voor terugdeinst om zijn verdedigers verbaal aan te pakken indien zij in de fout gaan. “Trainer Erik ten Hag heeft het idee dat hij met Onana iemand met persoonlijkheid heeft aangetrokken. We hebben daar al voortekenen van gezien: him bollocking his defenders when they've made a mistake”, zei Reddy live op televisie.

Ahahhahahahhahahaa aaaah that is tremendous pic.twitter.com/E6yK8vByGH — Lucy Mac (@misslucyjmac) August 15, 2023

Haar collega Vicky Gomersall reageerde in de studio van Sky Sports geschrokken op de bewoordingen Reddy. Zij excuseerde zich ten overstaan van de kijkers onmiddellijk voor het taalgebruik van Reddy. “Ik bied alvast mijn excuses aan als iemand zich beledigd voelt door jouw taalgebruik van zojuist”, zei Gomersall.

Onana beleefde maandagavond overigens een uitstekend debuut voor United. Het elftal van Ten Hag zegevierde door een doelpunt van Raphaël Varane op eigen veld met 1-0 over Wolverhampton Wandereres. Onana keepte een sterke wedstrijd en hield zijn doel uiteindelijk schoon, mede doordat de arbitrage in de absolute slotfase een ogenschijnlijke overtreding van de keeper in zijn eigen zestien onbestraft liet.