Mike Verweij gelooft Maurice Steijn niet: 'Dat is gewoon grote onzin'

Mike Verweij gelooft niet dat Ajax nog steeds bezig is met de nummers één op de lijst. Dat beweerde Maurice Steijn een week geleden toen de trainer met meerdere media de transferperikelen rond de Amsterdamse club besprak.

Sindsdien heeft Ajax met Diant Ramaj en Carlos Forbs twee spelers gehaald, terwijl Jakov Medic op het punt staat over te komen van St. Pauli. "Ajax begint eindelijk een beetje op stoom te komen", stelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Sven Mislintat moet je eigenlijk pas na een jaar of anderhalf jaar beoordelen, maar ik word niet heel erg warm van de namen die hij haalt. Dat kan ook iets over hem zeggen, dat hij oog heeft voor spelers die door anderen niet ontdekt worden."

Artikel gaat verder onder video

Terwijl de selectie van Peter Bosz deze week een nieuwe impuls heeft gekregen, zit Ajax ook achter Josip Sutalo, Eduard Spertsyan en Hiroki Ito aan. "Maurice Steijn zei dat Ajax nog steeds bezig is met alle nummers een die per positie op de lijst staan. Dat is gewoon grote onzin. Dat kan ook niet anders", stelt Verweij, die bijval krijgt van Valentijn Driessen. "Ze hebben in ieder geval niet de nummers één gehaald. Ze zijn er misschien nog wel mee bezig. Tenzij Medic van St. Pauli bovenaan de lijst stond. Dat zou kunnen, natuurlijk."

"Als een speler van de nummer vijf van de tweede Bundesliga bovenaan het lijstje staat, dan ben ik benieuwd naar de nummer zeven. Dat is dan waarschijnlijk een speler van de nummer achttien van de vierde Bundesliga", grapt Verweij, die nog wel aanhaalt dat Medic niet als beoogde basisspeler naar Amsterdam is gehaald. "Dat pleit wel in het voordeel van Mislintat: Medic is dé nummer twee achter Sutalo."