Mike Verweij: 'Het kan niet, maar van Ajax zou ik hem op TransferRoom zetten'

Mike Verweij is vooralsnog niet onder indruk van wat Jakov Medic in het shirt van Ajax laat zien. De 24-jarige centrale verdediger, deze zomer overgekomen van St. Pauli, kent ondanks zijn werelddoelpunt bij zijn debuut tegen Heracles Almelo een moeizame start in Amsterdam.

Deze week lekte een lijstje uit met acht spelers van Feyenoord die uit mogen kijken naar een nieuwe club. Arne Slot ontkende deze vrijdag het bestaan van het lijstje. "Waar hij zich het meest aan heeft gestoord, is dat er wordt gesuggereerd dat hun namen op TransferRoom staan. Dat is een portaal waar clubs in Europa op kunnen kijken als ze nog een speler willen hebben. Daar kunnen ze vinden wie er beschikbaar zijn. Daar zet Feyenoord geen acht man op", zegt Marcel van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Presentator Pim Sedee wil van Verweij weten wie van Ajax hij op TransferRoom zou zetten. "Daar staat in ieder geval Jorge Sánchez op", antwoordt hij. Valentijn Driessen neemt geen genoegen met dat antwoord en wil 'nieuwe' namen van van de Ajax-watcher horen. "Het kan niet, want hij is net binnen, maar ik zou wel weer een keer nadenken over Jakov Medic. Hij viel me ook tegen Ludogorets weer niet mee. Dat is toch wel heel opvallend", aldus Verweij.

Medic speelde tot op heden drie wedstrijden voor Ajax: tegen Heracles Almelo (4-1), Excelsior (2-2) en Ludogorets (1-4). Door de komst van Josip Sutalo lijkt Medic op korte termijn de basis voor de bank te moeten verruilen, al kan Maurice Steijn er ook voor kiezen om Medic naast Sutalo in het centrum te zetten.