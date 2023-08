Mike Verweij zet vraagtekens bij transferplannen Ajax: ‘Ik vind dat gigantisch veel geld’

Valentijn Driessen vreest dat Maurice Steijn ervoor gaat kiezen om Jorrel Hato als linksback op te stellen. De trainer van Ajax was tijdens de voorbereiding kritisch op Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, zijn opties op die positie, terwijl met Calvin Bassey een alternatieve linksback is vertrokken. De vraag is dan ook wie de positie gaat bekleden bij Ajax.

"Aan je water voel je dat Hato naar de linksbackpositie gaat", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Wijndal voldoet niet en een echte linksback hebben ze niet. Dat zou natuurlijk doodzonde zijn, want ik vind Hato veel meer een centrale verdediger dan een linksback. Op linksback vind ik hem gewoontjes. Hij deed het op die positie redelijk. Opbouwend vind ik hem wel goed, aanvallend wat minder."

"Dat heeft misschien ook met de leeftijd te maken, maar hij is veel meer een centrale verdediger. Toen Heitinga hem centraal achterin zette, kwam er veel meer voetbal van achteruit", zegt Driessen. De zeventienjarige Hato speelde in het eerste elftal van Ajax twaalf keer als linksback en driemaal als centrumverdediger, in de laatste drie duels van vorig seizoen. Ook in de voorbereiding stond hij centraal opgesteld.

Mike Verweij plaatst in de podcast vraagtekens bij de plannen om met Hiroki Ito een concurrent voor Hato te halen. "Dat wordt dan de back-up van Hato. In het algemeen wordt Hato gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. Dus of je daar twaalf tot zestien miljoen euro voor moet betalen… Ik vind dat gigantisch veel geld." Het eerste bod van twaalf miljoen euro werd afgewezen door VfB Stuttgart.