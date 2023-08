Million Manhoef kan promotie maken binnen de Eredivisie

AZ probeert Million Manhoef los te weken bij Vitesse, zo onthult De Telegraaf. De clubs onderhandelen al enige tijd over de transfer van de 21-jarige aanvaller.

Manhoef speelde in de jeugd van AFC alvorens hij in 2016 de overstap maakte naar Vitesse. De jeugdinternational brak als back door in Arnhem, maar wordt tegenwoordig als aanvaller gebruikt.

Het zou zomaar kunnen dat Manhoef vrijdag tegen FC Volendam (1-2 winst) zijn laatste wedstrijd voor Vitessse heeft gespeeld. AZ gaat namelijk 'vol' voor de pijlsnelle aanvaller, die vorig seizoen goed was voor negen doelpunten en zes assists. FootballTransfers schat de waarde van Manhoef op zo'n 3,6 miljoen euro.

AZ versterkte zich tot nu toe met Alexandre Penetra en Tiago Dantas, Denso Kasius, David Möller Wolfe en Ruben van Bommel. Daar staat het vertrek van Milos Kerkez, Tijjani Reijnders en Sam Beukema. Zij leverden de Alkmaarse club in totaal 46 miljoen euro op.