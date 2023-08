Mohamed Ihattaren duikt samen met Gerald Vanenburg op bij amateurclub in Vleuten

Gerald Vanenburg heeft het Algemeen Dagblad laten weten dat hij 'nog wel eens' een balletje trapt met Mohammed Ihattaren. Het 'ooit zo grote talent' zou samen met de oud-prof wel eens op het veld staan van amateurclub COV DESTO uit Vleuten.

Dit doet de Nederlandse Marokkaan niet zoals hij dat eerder deed met Vanenburg. De oud-prof werkte eerder samen met Ihattaren om zijn loopbaan weer op de rit te krijgen, maar dat is ditmaal anders. “Ik ben hem nu niet aan het trainen, we maken een beetje lol, trappen een balletje, ik ben hem niet aan het helpen of zo”, is Vanenburg duidelijk tegenover het AD.

“Het is een potje voetballen. Soms komt hij, dan weer een tijdje niet”, gaat de oud-speler van Ajax en PSV verder. Vervolgens krijgt Vanenburg de vraag of Ihattaren nog ooit terug zal keren in het betaalde voetbal. “Het belangrijkste is dat hij weer aan de gang gaat. Dat zal hij echt zal moeten doen”, zegt hij. Op het veld van COV DESTO in Vleuten is de middenvelder afgelopen tijd wel eens opgedoken.

Onlangs werd Ihattaren in verband gebracht met een overstap naar het naar de Süper Lig gepromoveerde Samsunspor. Vanenburg heeft ‘geen enkel idee’ of de 21-jarige Utrechter daadwerkelijk op de radar staat van die club. De Turkse club heeft zelf ook nog niets over dit gerucht gezegd, en ook zaakwaarnemer en broer Yassir Ihattaren is al een tijd lang onbereikbaar.