NEC boekt eerste thuiszege sinds 25 februari; Eredivisie kent nieuwe hekkensluiter

NEC heeft in de Eredivisie zijn eerste zege van het seizoen geboekt. De club uit Nijmegen zette zaterdagavond - zonder echt te overtuigen - RKC Waalwijk met 3-0 opzij. De club uit Waalwijk is na drie speelrondes nog steeds puntloos en staat nu, op basis van doelsaldo, alleen onderaan.

‘Draag ons shirt met trots’, was de oproep van de NEC-supporters, vlak voor de aftrap. Die oproep werd ter harte genomen door de spelers. NEC begon namelijk stormachtig aan de wedstrijd. Vanaf de eerste minuut joegen ze de verdediging van RKC af en waren ze veel op de aanvallende helft te vinden.

Met name de bedrijvige linksback Calvin Verdonk zorgde de eerste 25 minuten voor veel gevaar. Zijn voorzetten leidden tot een aantal kansen en zelfs tot een goal. Sontje Hansen gaf de bal na goed voorbereidend werk mee aan Verdonk. Zijn teruggetrokken voorzet eindigde bij Magnus Mattsson, die binnen kon schuiven. Even daarvoor had Michiel Kramer namens RKC hetzelfde geprobeerd: hij schoot een voorzet van Julian Lelieveld tegen Jasper Cillessen aan.

In het laatste kwartier van de eerste helft was het met name RKC dat aanspraak maakte op een goal. Zakaria Bakkali miste, net als Kramer, een grote kans uit een voorzet van Lelieveld. Even later zag hij een schot vanaf net buiten de zestien rakelings langs de kruising vliegen. En dus keek RKC bij rust tegen een achterstand aan.

RKC ging na rust door met waar het voor rust gebleven was en bleef zoeken naar kansen. En die kwamen er ook: Kramer kopte net over en David Min kopte hard op de lat. De Nijmegenaren overleefden ook dit offensief van de ploeg van Henk Fraser en konden af en toe zelf aan aanvallen denken. Tot grote kansen kon NEC niet komen, waardoor het wachten bleef op de gelijkmaker.

Van een slotoffensief kwam het niet en de ploeg van Rogier Meijer bleef uiteindelijk vrij eenvoudig op de been. In de 90e minuut was het juist NEC dat scoorde: Mattsson vond eerst de vuisten van Etienne Vaessen, maar kon uit de rebound scoren en even later zette Rober Gonzalez met een knappe stift de 3-0 op het scorebord. Volgende week neemt NEC het op tegen Sparta en RKC zal tegen PSV proberen om van de nul punten af te komen.