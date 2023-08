Nederlandse media onder de indruk van één PSV'er: 'Hij speelde alsof hij al maanden meedraait'

De Nederlandse ochtendkranten maken de balans op na de remise van PSV tegen Rangers in het heenduel in de voorronde van de Champions League. De media zag Ibrahim Sangaré een negatieve hoofdrol opeisen en Sergino Dest als lichtpuntje bij de Eindhovenaren.

Het NRC is zeer te spreken over het optreden van Dest, die daags na zijn presentatie direct aan de bak mocht op Ibrox: "Hij speelde dinsdag mee alsof hij al maanden meedraait. PSV had in de eerste helft meer balbezit (69 procent), zette meer aanvallen op (36 tegen 16) en kwam tot meer doelpogingen (8 tegen 3). Goed was het niet, maar de intensiteit was hoog. Het spel vloog op en neer. Er is PSV veel aan gelegen om het volgende week af te maken in eigen huis", klinkt het.

"Vliegen, keuren, tekenen, vliegen en spelen. Dat was in het kort gezegd de agenda van Sergiño Dest in de afgelopen dagen", schrijft clubwatchter Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad: "Hij was gisteravond op Ibrox ondanks een curieuze voorbereiding een van de betere PSV'ers. Ook op De Volkskrant maakte de Amerikaan een prima indruk: "Joey Veerman vormde de uitzondering. Hij was met simpele doch effectieve passes als wel vaker het rustpunt in het spel van PSV. Op de linkerkant viel ook nieuweling Sergiño Dest op met zijn drive en energie."

De Telegraaf is van mening dat de uitgangspositie niet zo slecht is voor PSV, maar dat dat na de uitschakeling van vorig jaar juist iets is waar de Eindhovenaren voor moeten waken: "Na de aanvankelijke storm van Rangers na het eerste fluitsignaal werd PSV al snel de dominante partij. De ploeg liet de bal gemakkelijk rond gaan. De grote makke was dat het niet veel opleverde qua doelgevaar, want de dominantie van PSV stokte rond de Schotse zestien. Op zich is de uitgangspositie niet zo slecht, maar dat dacht PSV vorig seizoen ook en toen ging het in het Philips Stadion nog gruwelijk mis", besluit de ochtendkrant.