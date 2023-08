Nick Olij laat zich voor het eerst uit over interesse van Ajax

Nick Olij heeft voor het eerst gereageerd op de (inmiddels verouderde) interesse van Ajax. De 28-jarige keeper van Sparta Rotterdam was in beeld als concurrent voor Gerónimo Rulli, maar de Amsterdammers opteerden uiteindelijk voor Diant Ramaj.

"Ik heb er niet zo heel veel over te zeggen", reageert Olij na de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0 winst) tegenover RTV Rijnmond. "Als een club als Ajax je wilt hebben en de keuze dan op een ander valt, dan is dat natuurlijk jammer. Helaas, zo is de voetbalwereld."

Olij neemt niemand iets kwalijk. "Wat Sparta wel of niet heeft gedaan, doet er allemaal niet meer toe. Dus we gaan weer door", aldus de keeper, die een vertrek bij Sparta als een soortgelijke kans zich voordoet niet uitsluit. "Ik ben natuurlijk ambitieus en wil weten waar mijn plafond ligt. Dat is op 28-jarige leeftijd ook helemaal niet raar."

Vorig seizoen hield Olij liefst veertien keer zijn doel schoon in de Eredivisie. "Ik heb een geweldig jaar achter de rug en wil gewoon weten wat mijn vervolgstappen kunnen zijn. Als er iets komt, dan gaan we ernaar kijken. Als er niets komt: so be it. Ik voel me hier goed, zit op mijn plek en wordt gewaardeerd door spelers, staf en supporters. Dat is denk ik ook wel wat waard."

Dat de transfer naar Ajax in het water is gevallen, heeft Olij geen mentale tik gegeven. Ergens streelt het hem wel dat de Amsterdammers in hem geïnteresseerd waren. "Dan doe ik blijkbaar wel iets goeds", vervolgt Olij. "Ik kan de situatie niet veranderen. Het is hoe het is. Dat er nu vragen over komen, vind ik niet zo raar. Maar nogmaals: ik kan er niks aan veranderen, de keuze is gemaakt en we gaan weer door."