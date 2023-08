Nieuwe update over mogelijke transfer Leonardo Bonucci naar Ajax

Ajax denkt nog aan de komst van Leonardo Bonucci, zo schrijft Get Italian Football News vrijdagmiddag. Eind vorige maand meldde Valentijn Driessen al dat de verdediger van Juventus was aangeboden in Amsterdam, maar dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat geen werk maakte van zijn komst.

Volgens de Engelstalige website, gespecialiseerd in Italiaans voetbal, heeft Ajax wel degelijk interesse. Er zijn meerdere clubs met interesse, onder wie Ajax. Bij Juventus lijkt Bonucci niet voor te komen in de plannen, al zou hij bereid zijn om te vechten voor zijn plek. Als er echter geen 'oplossing' komt voor zijn situatie bij Juventus, dan staat gij open voor een vertrek.

Artikel gaat verder onder video

Behalve Ajax werden Lazio en Newcastle United recentelijk al gelinkt aan de 36-jarige Italiaan. Bij Lazio zou hij weer kunnen samenwerken met Maurizio Sarri, met wie hij in het seizoen 2019/20 samenwerkte bij Juventus. Newcastle zou momenteel geen serieuze optie meer zijn.

Eind vorige maand meldde Driessen in de podcast Kick-Off dat Bonucci was 'aangedragen' bij Ajax. De journalist van De Telegraaf voegde eraan toe dat Bonucci niet onwelwillend tegenover het idee stond. "Hij is, op een strandje in Italië, gevraagd of hij dat eventueel zou zien zitten. Hij zei: ja, ja, ik wil dolgraag blijven voetballen."

In de seizoenspreview van de FCUpdate Podcast voorspelde Nick Hengelman al een transferstunt à la Bonucci. Bekijk het fragment door te klikken op deze link.