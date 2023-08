'Leonardo Bonucci aangeboden bij Ajax; Sven Mislintat doet er niks mee'

Leonardo Bonucci is volgens Valentijn Driessen door zijn management aangeboden bij Ajax. De 36-jarige centrale verdediger van Juventus zou niet onwelwillend tegenover een overstap naar de Amsterdamse club staan, maar directeur voetbalzaken Sven Mislintat maakt gaan werk van zijn komst.

Driessen maakt het Ajax-nieuws bekend in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik hoorde dat Bonucci is aangedragen. Bonucci is misschien wel op de weg terug in zijn carrière, maar hij is wel iemand die een Jorrel Hato zou kunnen laten groeien", begint de chef voetbal van de krant.

Presentator Pim Sedee is verrast door het nieuws. "Je zegt dat Bonucci is aangedragen bij Ajax?", vraagt hij voor de zekerheid. "Hij is, op een strandje in Italië, gevraagd of hij dat eventueel zou zien zitten. Hij zei: ja, ja, ik wil dolgraag blijven voetballen. Hij gaat nu volgens mij een transfer maken binnen Italië, want hij moet weg bij Juventus", aldus Driessen, die stelt dat men vanuit Amsterdam niets meer heeft vernomen. "Dat zou een gemiste kans zijn, zeg", reageert Sedee.

Ook Álvaro Barreal van FC Cincinnati zou bij Ajax zijn aangeboden. "Ik ken hem niet, maar hij hoort bij de vijf beste spelers van de MLS. Hij is een soort Ziyech, kan van links en rechts komen en scoort veel meer dan Ziyech. Hij werd ook door een Nederlandse makelaar aangeboden. Ik zou zeggen: ga er in ieder geval achteraan en het gesprek aan, maar ze gaan met niemand het gesprek aan."