Noa Lang laat zich gaan en wordt woest op oude bekende na PSV - Rangers

Aparte gebeurtenissen op het veld in het Philips Stadion na de wedstrijd tussen PSV en Rangers FC (5-1). Op beelden van RTL7 was te zien dat er een opstootje was, maar het is niet duidelijk wat daar de aanleiding voor was.

Veel spelers van beide teams gaven elkaar vriendelijk een handje en een knuffel, maar aan de zijlijn ging het mis. Noa Lang raakte verwikkeld in een opstootje met de Belgische speler Nicolas Raskin, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode in de Pro League (Raskin speelde vorig seizoen voor Standard Luik, terwijl Lang voor Club Brugge speelde). Meerdere spelers van beide ploegen kwamen tussenbeiden; met name Jordan Teze leek vastberaden om erger te voorkomen. Dat lukte ook.

© RTL7

Raskin said something then it kicked off. Should be a ban, hopefully... pic.twitter.com/I59Zgamgn9 — stephen1966 (@sarnot37) August 30, 2023