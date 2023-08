Noa Lang reageert met vijf woorden op Instagram, zoals alleen hij dat kan

PSV-aanvaller Noa Lang heeft via Instagram op kenmerkende wijze gereageerd op zijn beslissende rol in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Waar veel voetballers zich na wedstrijden melden met clichéteksten op sociale media, reageert Lang zoals alleen hij dat kan. "Noano 7k op je feestje", schrijft hij bij een foto waarop hij het doelpunt viert.

De post leidt tot reactie van spelers als als Johan Bakayoko ('Jij moet sowieso op me fissa …🫡'), Xavi Simons ('Unooooo'), Memphis Depay (🔥🔥) en Ismael Saibari (🤞🏽❤️). Noano 7k is een lied over Lang dat volgens hemzelf 'viraal gaat op TikTok', zo liet hij vorige maand al weten. Hij liet toen weten het nummer te willen draaien in de kleedkamer en dat is vrijdagavond ongetwijfeld gebeurd, na de zege op Feyenoord.