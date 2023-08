Noa Lang reageert met Instagram Story op belachelijke ingezonden brief van 'PSV-fan'

Noa Lang in zijn Instagram-story een ronduit bizarre foto gedeeld. De aanvaller van PSV, die bezig is aan een uitstekende start bij zijn nieuwe club, kan op weinig krediet rekenen van een fan. Lang kreeg een brief van een supporter die op zijn zachtst gezegd geen hoge pet op heeft van de oud-Ajacied.

De vleugelspeler gaf een inkijkje van de treurigheid die voetballers tegenwoordig nog binnenkrijgen. In de brief is te lezen dat de desbetreffende PSV-supporter geen fan is van het karakter van Lang, en dat hij hoopt dat de aanvaller gaandeweg het seizoen ruzie krijgt met trainer Peter Bosz. De PSV’er vergelijkt Lang met Mathieu van der Poel, waar hij klaarblijkelijk wel fan.

Artikel gaat verder onder video

“Jij ook veel succes dit seizoen”, reageerde Lang met een rood hartje. “Samen naar de #25”, wat inhoudt dat Lang hoopt op de 25ste landstitel in de clubhistorie van PSV. De Eindhovense club reageerde zelf ook op de belachelijke ingezonden brief. PSV plaatste een bericht op X met de tekst "Noa Lang", gevolgd met een hartje.

Noa Lang geeft op Instagram een aardig inkijkje in de treurigheid die profvoetballers van PSV soms nog gewoon via een ouderwetse brief opgestuurd krijgen. Je moet hier dus werkelijk moeite voor doen en ook nog een postzegel kopen en plakken. pic.twitter.com/1cpY7UnnSV — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 11, 2023