We kunnen over die Noa Lang vinden wat we willen, maar dit met een kid met een beperking na de wedstrijd is wel van hele grote klasse! 👍 #feypsv #JCS2023 pic.twitter.com/l2MzqvURWq

Als je kijkt hoe Noa Lang met die jongens van de Cruijff Foundation doet, dan zie je toch duidelijk dat dit niet meer de Noa Lang is die de Eredivisie verliet. Deze gast is volwassener geworden. Nog steeds excentriek, maar wel oprecht zichzelf en gewoon een leuke gast.

Noa Lang is giving those kids the time of their lives. #feypsv #JCS2023 pic.twitter.com/Ze4p8IESca